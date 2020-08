Inizio settimana instabile: allerta per temporali forti e rischio idrogeologico

Non si è ancora esaurita la perturbazione di origine nordatlantica che ha portato, nel corso del weekend, grande instabilità con alternarsi di sole e temporali di forte intensità.

Oggi, lunedì 3 agosto, i fenomeni sono attesi, seppur meno intensi, nelle ore del tardo pomeriggio. Se ne gioverà, come accaduto domenica, chi fatica a sopportare le alte temperature estive, essendo le massime in calo per un generale clima più fresco.

Sul territorio lecchese continuano a essere in vigore - fino a prossimo aggiornamento - due allerte di Protezione civile: arancione (rischio moderato) per temporali forti, gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico.

L'evoluzione meteo

Nella mattinata di lunedì 03/08 è attesa un'attenuazione dell'intensità dei fenomeni, ma nel successivo corso della giornata l'accentuarsi della rotazione delle correnti in quota dai quadranti meridionali determinerà il passaggio di un secondo impulso perturbato, con precipitazioni nuovamente in intensificazione, ancora a carattere temporalesco e diffuse sul territorio. Locali rinforzi di vento sono da attendersi in occasione dei fenomeni temporaleschi.

Le previsioni

Da martedì 4 agosto è atteso un progressivo miglioramento del quatro meteorologico, che porterà a uan fase centrale della settimana con cielo sereno, sole e massime in rialzo fino a 29°-30° C. Al momento, per il prossimo weekend è attesa una nuova ondata di caldo intenso.