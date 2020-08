Temporali forti: giovedì prosegue l'allerta maltempo nel Lecchese

L'ondata di maltempo abbattutasi sul Lecchese nella notte fra mercoledì e giovedì non è destinata a esaurirsi in breve tempo. Nuovi temporali sono possibili anche nelle prossime ore. E se la pioggia potrà dare fastidio, il clima più fresco rispetto al caldo torrido dei giorni scorsi è senza dubbio bene accetto.

La sala regionale di Protezione civile ha diramato un bollettino di colore giallo ("criticità ordinaria") per temporali forti che resterà in vigore fino alle 00.00 di venerdì 14 agosto 2020.

L'evoluzione meteorologica

Dal pomeriggio-sera del 12/08, e per la giornata di oggi, 13/08, previste condizioni di instabilità, con precipitazioni che tenderanno tra la notte del 12/08 e la mattina del 13/08 a estendersi da Ovest a Est a gran parte della regione: maggiormente interessata la fascia alpina e prealpina e i settori di pianura occidentale, meno interessata la bassa pianura orientale. Le precipitazioni risuteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente possibili anche di forte intensità. Fenomeni in attenuazione e in parte esaurimento in tarda serata. Venerdì 14/08 previste condizioni di instabilità, con precipitazioni in mattinata sparse, tendenti a diffuse dalla seconda parte della giornata.