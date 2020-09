Prosegue sul Lecchese l'allerta per temporali forti e rischio idrogeologico

Prosegue lo stato di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale.

Fino alle ore 18 di oggi, mercoledì 23 settembre, sarà valido un bollettino di colore giallo (rischio ordinario) per temporali forti, oltre che uno, della stessa intensità, per rischio idrogelogico. I gruppi locali di Protezione civile sono allertati per possibili criticità nel territorio su versanti instabili e argini dei corsi d'acqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'evoluzione meteo

Dalla serata di martedì 22/09 prevista l'intensificazione dei fenomeni temporaleschi a livello areale sui settori occidentali, con precipitazioni più intense e continue tra la serata di martedì 22/09 e le prime ore di mercoledì 23/09, inizialmente sui settori occidentali, per poi spostarsi a quelli orientali. Le precipitazioni risulteranno anche in parte a carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio di mercoeldì 23/09 precipitazioni deboli sparse, più probabili a interessare i rilievi alpini e pianura orientale; in attenuazione e in parte in esaurimento sui restanti settori.