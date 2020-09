Temporali forti, vento e rischio idrogeologico: sale l'allerta maltempo nel Lecchese

Prosegue lo stato di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale, che vivrà un peggioramento nella serata di giovedì e nella giornata di venerdì 24 settembre. Diramati alcuni bollettini di rischio nell'area omogenea IM-05 (Lario e Prealpi occidentali: province di Bergamo, Como e Lecco), che riportiamo di seguito:

• Criticità ordinaria (codice giallo: attenzione), per rischio temporali forti, dalle ore 12 di giovedì 24 settembre alle 18 di venerdì 25 settembre 2020

• criticità moderata (codice arancione: attenzione) per rischio idrogeologico, dalle 21 di giovedì 24 settembre alle 15 di venerdì 25 settembre 2020

• criticità moderata (codice arancione: attenzione), per rischio vento forte, dalle 12 alle 18 di venerdì 25 settembre 2020

L'evoluzione meteo

Una perturbazione atlantica ben organizzata e seguita da aria fredda determina venerdì 25 settembre una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi su quasi tutta la Regione; fenomeni anche abbondanti e intensi su Alpi e Prealpi. Migliora in serata a partire da Ovest. Temperature in calo a tutte le quote con neve anche sotto i 1.500 metri a fine giornata sulle Alpi di confine.