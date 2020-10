Pioggia, vento e rischio idrogeologico: scatta l'allerta maltempo nel Lecchese

Torna il maltempo sul Lecchese. La settimana è iniziata con precipitazioni abbondanti, causate da un'ampia area depressionaria in discesa dall'Europa nord-occidentale sul nostro Paese.

La Protezione civile regionale ha diramato per il nostro territorio tre allerte, in vigore dalla mezzanotte di lunedì 26 ottobre fino alle 12 di martedì 27 ottobre: di colore arancione (moderata) per vento forte, sempre di colore arancione (moderata) per rischio idrogeologico e di colore giallo (ordinaria) per rischio idraulico.

L'evoluzione meteo

Dalle prime ore di lunedì 26/10 un'estesa banda di precipitazioni con asse sud-occidentale interesserà la regione traslando lentamente da Ovest verso Est. Previste precipitazioni diffuse e persistenti su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi maggiori su zone Alpine e Prealpine e pianure prospicienti: su tali zone sono possibili cumulate di pioggia tra 50-90 mm/24 ore, con picchi che potrebbero superare localmente i 100-120 mm/24 ore. Quota neve, per gran parte dell'evento, maggiore di 2.000-2.200 metri, ma dalla serata di lunedì 26/10 in progressivo calo fino a circa 1.500-1.700.

Sulle pianure e Appennino previste cumulate di pioggia tra 10-50 mm/24 ore, con valori maggiori sulle pianure centrali. Su queste zone, dalla mattina di lunedì 26/10, non si escludono anche fenomeni temporaleschi, in propagazione (in direzione Nord-Est) verso le zone prealpine.

Dal pomeriggio di oggi 25/10 progressiva intensificazione in alta quota dei venti dai quadranti meridionali. Dalle prime ore di domani 26/10 sino a fine giornata venti forti anche a quote comprese tra 700-1500 m, con raffiche fino a 90 km/h e velocità medie orarie tra 20-40 km/h. Sulla pianura venti in rinforzo su valori moderati o localmente forti (con fase acuta tra le ore 06 e le ore 18 di domani 26/10), con raffiche fino a 55 km/h.

Da mercoledì 28 ottobre il clima sul nostro territorio tornerà progressivamente sereno grazie al ritorno dell'alta pressione, con sole e cielo sgombro e temperature in rialzo.