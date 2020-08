Temporali forti: scatta l'allerta maltempo nel Lecchese

Dopo un periodo relativamente stabile, con sole e caldo a condizionare la fine di agosto, il clima sul Lecchese torna a essere perturbato.

Da oggi a domenica, infatti, a farla da padrone saranno maltempo e forti acquazzoni. La sala regionale di Protezione civile ha diramato un bollettino di colore arancione ("criticità moderata") per temporali forti in vigore dalle ore 23 di giovedì 27 agosto fino a prossimo aggiornamento. Parallelamente, diramata anche un'allerta di colore giallo ("criticità ordinaria") per rischio idrogeologico che entrerà in vigore a mezzanotte (le 00.00 di venerdì 28 agosto).

L'evoluzione meteorologica

Dalla tarda serata di oggi, 27/08, e fino al primo mattino di domani, 28/08, alta probabilità di temporali forti sui settori nord-occidentali, con parziale interessamento anche della fascia pedemontana e alta pianura occidentale.

Dal mattino di domani 28/08 e fino al prmo pomeriggio, irregolare estensione dei fenomeni intensi al resto della regione, con alta probabilità di temporali forti anche sui settori prealpini centro-orientali e pianure limitrofe. Nel pomeriggio nuovo impulso temporalesco, con temporali forti possibili ovunque, ma con probabilità maggiore sui settori precedentemente citati e sul resto della pianura.