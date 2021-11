Torna la pioggia, sul Lecchese si accende la spia per rischio idrogeologico

Arriva il maltempo sulla Lombardia e anche sul Lecchese, come annunciato dalle previsioni nei giorni scorsi. È in vigore, sino alle 6 di giovedì 4 novembre 2021, un bollettino di allerta meteo di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico diramato dalla sala operativa regionale di Protezione civile. È pertanto raccomandata la massima attenzione, i gruppi comunali sono preallertati.

La situazione meteo

Sulla Lombardia sono attese nuove precipitazioni diffuse, in intensificazione dalla seconda metà della giornata sui settori di Alta Pianura, Alpi e Prealpi. I fenomeni saranno più probabili tra il pomeriggio e la serata di mercoledì 03/11, in particolar modo sui settori prealpini dove non si escludono localmente precipitazioni anche intense.

Nel corso della serata l'ingresso di aria più fredda in quota porterà un aumento della probabilità di rovesci e temporali. Quota delle nevicate generalmente tra 1.500 e 1.700 metri sulle Alpi, in abbassamento sulle Alpi nel corso della serata fino a quote intorno ai 1400-1600 metri.