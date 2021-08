Temporali in arrivo: scatta l'allerta meteo sulla provincia di Lecco

Non solo il nostro territorio: codice giallo per rischio temporali forti dalle ore 21 del 15 agosto anche nelle province di Bergamo e Como

Arrivano i temporali in provincia di Lecco; con essi, anche il pericolo ambientale. La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un'allerta di livello ordinario (codice giallo: attenzione), per rischio temporali forti, dalle ore 21 di domenica 15 agosto alle ore 0.00 di martedì 17 agosto 2021 nell'area omogenea IM-05 (Lario e Prealpi occidentali: province di Bergamo, Como e Lecco).

L'analisi

Nel pomeriggio di oggi, domenica 15 agosto, temporali sparsi possibili sulle zone alpine e prealpine con occasionale coinvolgimento neltardo pomeriggio delle aree di alta pianura limitrofe; in tarda serata possibile nuovo sviluppo di nuclei temporaleschi sulle zone di Nordovest, tuttavia più probabile dopo la mezzanotte e con successivo coinvolginento anche delle zone di Pianura adiacenti, tendenti a estendersi localmente verso le restanti zone (principalmente verso est) e ad esaurirsi entro il primo mattino. Questi fenomeni potranno risultare più intensi e insistere maggiormente sulle zone occidentali, determinando quindi accumuli di pioggia relativamente più importanti anche a livello areale.



Tra la tarda mattinata e il pomeriggio di domani, lunedì 16 agosto, probabile nuovo sviluppo di temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine, meno probabile ma possibile il coinvolgimento anche delle zone di Pianura nel tardo pomeriggio e sera. In serata temporaneo rinforzo dei venti da nord, in particolare su creste e valichi alpini e sulle Zone occidentali.

Si sottolinea l'elevata incertezza dei fenomeni temporaleschi attesi, sia in termini di intensità che di distribuzione spaziale e temporale.