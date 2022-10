Scatta l'allerta meteo: attenzione massima sino alla tarda serata di lunedì

Con il maltempo di queste ore scatta di nuovo l'allerta meteo. Un bollettino per rischio idrogeologico di colore arancione (criticità moderata) è stato emesso dalla Protezione civile regionale per il nostro territorio: l'allerta scadrà alle 18 di oggi, lunedì, mentre un bollettino giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sarà in vigore fino alle 00.00 di martedì 25 ottobre.

La sintesi meteo

Nel corso del pomeriggio di oggi 24/10 sono previsti rovesci diffusi da moderati a forti sui settori prealpini ed alpini centroorientali, mentre andrà a diminuire l'intensità delle precipitazioni sui settori di Nord-Ovest. I quantitativi attesi mediamente si attesteranno attorno a 40-50 mm nelle 12 ore, mentre sulla fascia prealpina saranno possibili valori puntuali di 60-80 mm nelle 12 ore.

Tra pomeriggio e sera saranno possibili fenomeni generalmente da deboli a moderati, che interesseranno l'alta pianura con valori di cumulata massima intorno ai 50 mm nelle 12 ore. La probabilità di innesco di fenomeni temporaleschi risulta in leggero aumento tra il pomeriggio e la sera per quel che riguarda le zone prealpine e l'alta pianura, con fenomeni isolati o al più sparsi di prevalente debole intensità.

Precipitazioni residue nella notte di domani 25/10 in particolare sulle zone orientali di pianura, anche a carattere di rovescio, in esaurmento nel corso della prima mattinata.