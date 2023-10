Allerta meteo, parchi cittadini chiusi nel weekend

Parchi cittadini chiusi tre giorni per il rischio maltempo. Il Comune di Lecco ha infatti reso noto poco fa che, a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile, i parchi presenti nella città capoluogo resteranno chiusi al pubblico a partire da oggi, venerdì 20 ottobre, dalle ore 15, e fino a domenica 22 ottobre compresa.

La decisione di rendere off limits i parchi lecchesi è stata presa allo scopo di consentire - una volta terminata l'allerta - i controlli sulle alberature per la riapertura in sicurezza. Si ricorda, altresì, che a causa vento forte, la funivia per i Piani d'Erna resterà chiusa per tutta la giornata odierna, venerdì 20 ottobre.