Scatta l'allerta: domenica agitata da temporali forti e vento

Il meteo è ancora ballerino: scatta l'allerta meteo che caratterizzerà la domenica nel Lecchese. La sala regionale di protezione civile ha emesso un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per temporali forti e rischio idrogeologico che entrerà in vigore domenica alle 00.00 fino alle 14:00 del 28 aprile 2024.

La sintesi meteo

Per la restante parte della giornata di oggi, 27/04, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere convettivo, su pianura occidentale, Appennino e fascia alpina e prealpina, con tendenza ad intensificarsi in serata, in particolare sul settore di Nord-ovest. Si attendono venti in pianura deboli mentre in montagna, tra 700 e 1.500 metri, da deboli a moderati tendenti a tratti forti in serata con velocità medie orarie che, verso sera, potranno attestarsi tra 20 e 50 km/h, con raffiche sui settori retici di confine tra 40 e 70 km/h.

Per la giornata di domani, 28/04, si prevedono, fino a tarda mattinata, precipitazioni diffuse su pianura occidentale e settori centrooccidentali di fascia prealpina e alpina, particolarmente insistenti su Nord-ovest tra notte e prima mattina. Le precipitazioni potranno risultare anche a carattere convettivo. Dal pomeriggio le precipitazioni risulteranno deboli sparse sui settori occidentali, con tendenza altrove all'esaurimento. I possibili fenomeni convettivi attesi risulteranno al più di moderata intensità. Si prevedono venti in pianura deboli, con rinforzi a tratti in mattinata, in attenuazione nel pomeriggio. In montagna, tra 700 e 1.500 metri, si attendono venti moderati a tratti forti, con velocità medie orarie, in particolare fino al mattino, che potranno attestarsi tra 30 e 60 km/h sui settori alpini e prealpini, in attenuazione dalle ore centrali. Sui settori retici di confine, fino a sera, saranno possibili raffiche tra 40 e 70 km/h.