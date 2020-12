Arriva il freddo da Nord: sul territorio lecchese scatta l'allerta neve

Scatta l'allerta neve sul Lecchese. È in transito anche sul nostro territorio un vortice depressionario che porta con sé pioggia e possibilità di nevischio a quote relativamente basse.

La sala operativa regionale di Protezione civile ha diramato un'allerta per rischio neve di colore giallo (criticità ordinaria) entrata in vigore alle 00.00 di mercoledì 2 dicembre e valida sino a mezzogiorno.

L'evoluzione meteo

Una fredda depressione ha valicato le Alpi nella notte collocando il proprio centro depressionario sul centro-nord Italia tra oggi, 02/12, e giovedì 03/12. Mercoledì previste deboli precipitazioni possibili su tutta la regione con quantitativi via via crescenti da nord verso sud fino a localmente moderati (>20 mm) su Appennino e zone al confine con l'Emilia. A causa delle basse temperature le precipitazioni potrebbero essere a carattere nevoso fino a quota basse, con maggior probabilità sui settori meridionali della regione. In dettaglio, sulle Alpi più settentrionali possibili debolissime nevicate nel pomeriggio ma con accumuli irrisori (al più qualche cm oltre gli 800/1.000 metri). Su Prealpi e Orobie, fino a 5-10 cm oltre i 1000 metri con quota neve al mattino di domani 02/12 temporaneamente anche fino a 300/500 m; su Appennino fino a 15-25 cm oltre i 600-800 metri.

Su pianura e appennino pavese nella notte e al mattino di mercoledì 02/12 la quota neve potrebbe scendere attorno a 200 metri, con possibile accumulo al suolo di qualche centimetro. Sulla restante fascia di pianura meridionale sarà possibile neve a tratti, con eventuale accumulo al suolo al più di qualche cm durante il mattino.

Si evidenzia in generale elevata incertezza per quanto riguarda l'eventuale accumulo al suolo di neve alle quote più basse.

Così a Pau di Santa Maria Hoè