Neve in pianura, scatta l'allerta meteo in mezza Lombardia

Pioggia e neve sono arrivate anche in pianura. E in mezza Lombardia scatta l'allerta meteo fino alla mezzanotte di venerdì. A diramarla è stata la Protezione civile regionale attraverso uno dei consueti bollettini. “Per la giornata di oggi 15/12 sono attese precipitazioni deboli o localmente moderate: da sparse a diffuse nel corso del pomeriggio - si legge nella nota diffusa nel primo pomeriggio di giovedì -. Il limite neve presentera? un gradiente ovest-est che nel pomeriggio si attestera? sui settori piu? occidentali attorno ai 200 metri o localmente fin quasi a quote di pianura, dove potra? esserci anche pioggia mista a neve. Nei fondivalle alpini orientali il limite neve potra? attestarsi inizialmente attorno a 400 metri circa. Nel corso della serata il limite neve si attestera? a quote piu? elevate, fino a 1300 metri circa spostandosi verso i settori piu? orientali”.

“Si attendono, per le zone segnalate con codice giallo - come quella lecchese -, accumuli nevosi al suolo mediamente attorno ai 5-10 cm tra i 600 e i 1200 metri mentre, sotto i 600 metri, attorno a 1-5 centimetri (in particolare attorno a 5 centimetri nei fondivalle della Valtellina e dei settori del Nordovest). Si segnalano, sull' Appennino e sui settori di pianura adiacente, tratti di pioggia mista a neve a tutte le quote, oltre alla probabilita? di locali brevi episodi di pioggia congelantesi (gelicidio), con possibile conseguente formazione di ghiaccio al suolo”.

Le previsioni in dettaglio per Lecco

Una nuova perturbazione porterà precipitazioni moderate tra giovedì pomeriggio e venerdì notte. Possibili fiocchi tra la pioggia fino in città, accumuli dai 300 metri in su. Clima freddo, temperature tra 2 e 7°C. Migliora gradualmente nel weekend.

Per maggiori dettagli è possibile consultate la app di 3Bmeteo (si ringrazia il meteorologo Federico Brescia per la collaborazione).