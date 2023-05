Maltempo in arrivo: scatta l'allerta per rischio idrogeologico

Previste piogge intense dalla serata di mercoledì 24 maggio: dopo l'allerta per temporali forti, entrata in vigore già questa mattina, scatta anche l'allerta per rischio idrogeologico.

La sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) in vigore dalle 18 di oggi fino alle 14 di giovedì 25 maggio. E l'attenzione delle istituzioni e gruppi di protezione civile è tutta sui punti più a rischio nel territorio, in primis la frana caduta venerdì scorso a Fiumelatte che ha reso necessaria la chiusura della Provinciale 72 e della ferrovia tra Lierna e Varenna.

L'evoluzione meteo

Per la giornata di oggi, 24/05, i primi effetti dell'instabilità interesseranno i settori alpini e prealpini, con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco, che insisteranno e intensificheranno nelle ore pomeridiane. In pianura la fase perturbata a carattere di temporale si attiverà dal tardo pomeriggio a partire dai settori centro occidentali di alta pianura e fascia pedemontana e si estenderà anche alla fascia più meridionale e orientale tra il tardo pomeriggio e la sera. I fenomeni saranno più intensi sulla fascia di pianura e Prealpi centro-occidentali a partire dal tardo pomeriggio di oggi 24/05 e continueranno fino alle prime ore del mattino di domani 25/05. In concomitanza con la fase più perturbata, tra la serata e le prime ore notturne di domani, possibili raffiche di vento associate all'attività temporalesca.

Nel corso della mattinata di domani, 25/05, le piogge andranno incontro a graduale attenuazione sebbene rimarranno sparse sui rilievi alpini e prealpini fino alle prime ore del pomeriggio. In pianura prevista progressiva attenuazione ed esaurimento dei fenomeni tra tarda mattinata e primo pomeriggio sebbene saranno ancora possibili locali rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sulla bassa pianura occidentale e Appennino. In serata fenomeni in esaurimento ovunque.