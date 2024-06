Meteo ancora instabile: scatta una nuova allerta per temporali forti

La situazione meteorologica continua a essere molto instabile: perturbazioni si susseguono a gran ritmo. Se nelle ultime ore si sono verificati temporali di media entità nel territorio, nuovi e più intensi sono alle porte.

Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per temporali forti che sarà in vigore oggi, 11 giugno, dalle ore 18 sino alle ore 6 di mercoledì 12 giugno.

La sintesi meteorologica

Attese sul territorio regionale per il pomeriggio e per la sera di oggi, 11/06, condizioni instabili con attivazione di rovesci e temporali sparsi; inneschi convettivi più probabili sulle zone prealpine e di pianura, con fenomeni in transito verso Est o Nord-Est. In serata possibili fenomeni convettivi più intensi sulle pianure occidentali, in transito verso le zone centrali e orientali, seppur in attenuazione notturna. Previste possibili cumulate locali tra 40 e 70 mm in 12 ore sulle zone di pianura centro-occidentali e sulle zone prealpine centrali ed orientali. Ventilazione in generale moderata con qualche rinforzo in quota, localmente forte durante gli eventi convettivi più intensi.

Previsti rovesci sparsi o residui temporali tra la notte e la prima mattinata di domani, 12/06, in particolare sulle zone centrali e orientali. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio attivazione di nuovi rovesci e temporali, a partire dalle zone occidentali e meridionali, in estensione e diffusione verso Nord-Est tra il pomeriggio e la sera. Possibili fenomeni convettivi localmente forti, specie su pianura e sulle zone prealpine. Precipitazioni tendenti ad attenuarsi nella notte di giovedì 13/06.

Si segnalano possibili locali cumulate di precipitazione in 12 ore tra 50 e 80 mm in serata su pianura e Prealpi. Ventilazione in generale moderata con

qualche rinforzo in quota, localmente forte durante gli eventi convettivi più intensi.

Il Centro funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani, 12/06, per l'eventuale emissione di codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.