L'allerta meteo per temporali scuote la domenica lecchese

Un'allerta meteo scuote la domenica di chi è in giro a godersi il temporaneo bel tempo e a cercare refrigerio dalla morsa del caldo dei giorno scorsi.

Dalle ore 12 di oggi, domenica 21 luglio, sarà infatti in vigore un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per temporali forti che rimarrà in vigore sino alle ore 6 di lunedì 22 luglio.

La sintesi meteo

Dalla tarda mattinata di oggi, 21/07, in Lombardia sono previsti rovesci e temporali sparsi sui rilievi a partire dai settori occidentali e in estensione a tutti i rilievi nelle ore centrali. Si segnala la possibilità di un passaggio temporalesco rapido sulla pianura tra il pomeriggio e la tarda sera/notte di lunedì 22/07 e accompagnato da un temporaneo rinforzo del vento, con raffiche massime attorno ai 50-70 km/h. Saranno possibili massimi locali compresi tra 50 e 70 mm nelle 6 ore in concomitanza dei passaggi temporaleschi e tra 60 e 90 mm nelle 12 ore sulle zone di Nord-Ovest.