Il meteo continua a essere ballerino: nuova allerta per temporali forti

Il meteo in questi giorni continua a essere ballerino. Dopo le abbondanti piogge cadute nella giornata di lunedì e le schiarite di oggi, martedì, da mercoledì si assisterà a un nuovo peggioramento. Secondo i dati del Centro meteo lombardo, nella giornata di lunedì in Brianza sono caduti 55,6 millimetri di pioggia.

Regione Lombardia ha emesso un'allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio temporali forti che entrerà in vigore dalle ore 06.00 del 22 maggio fino a prossimo aggiornamento. Dalle ore 14 di oggi è in vigore anche un'allerta gialla per rischio idrogeologico.

La sintesi meteo

Il flusso Sudorientale umido che interessa attualmente la Lombardia è in progressivo allontanamento verso Nord-Est. Nella seconda parte della giornata di oggi, 21/05, sono previste precipitazioni residue, deboli o al più localmente moderate sui settori orientali e settentrionali della regione, in progressivo esaurimento. Dal pomeriggio e in serata possibili isolatirovesci o temporali su pianura e prime Prealpi, con bassa probabilità di fenomeni di forte intensità. Il vento tenderà a rinforzare da Sud-Ovest sui settori meridionali ed orientali, ma al più con intensità moderate.

Per la giornata di domani, 22/05, sulla regione si attende marcata instabilità con frequenti e intermittenti rovesci e temporali già dalla mattina sulla fascia pedemontana e prealpina, più diffusi nel pomeriggio e possibili anche in pianura. Non si esclude la possibilità di fenomeni localmente forti, ma con bassa probabilità di episodi persistenti e organizzati.

Il Centro funzionale rivaluterà nella mattinata di domani, 22/05, i nuovi scenari previsionali e i dati registrati sul territorio per l'aggiornamento dei codici di allerta validi a partire dalla seconda metà della giornata.