Dopo il sereno, arriva la tempesta: scatta l'allerta meteo

Scatta l'allerta meteorologica per temporali, vento forte e rischio idrogeologico sul Lecchese. Dopo la tregua di sereno - una vera e propria giornata estiva - offerta sabato, il maltempo tornerà a far sentire la sua voce. La sala operativa regionale di Protezione civile ha diramato un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per la zona del Lario che sarà in vigore dalle 14 del 5 giugno alle 00 del 6 giugno.

L'evoluzione meteorologica

Il temporaneo indebolimento dell'anticiclone sul Mediterraneo Centrale favorirà il transito sul Nord Italia di un fronte di aria fresca di origine atlantica. Per la giornata di domani 05/06, è atteso quindi un repentino aumento dell'instabilità, con possibilità di temporali anche forti in movimento da Ovest verso Est nella seconda parte del giorno. Già in mattinata non è escluso qualche locale e veloce rovescio su Alpi e Prealpi Occidentali, ma il passaggio più instabile avverrà nel pomeriggio.

Nel dettaglio, rovesci e temporali diffusi si organizzeranno a partire dai settori alpini e prealpini Occidentali, in estensione verso Est con il passare delle ore e durante la serata. Il coinvolgimento di gran parte di Alpi e Prealpi appare probabile, con possibile interessamento anche sulle seguenti zone di pianura: Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale e Alta pianura orientale. Sulle restanti Zone di pianura e sull'Appennino si segnala una probabilità più bassa, per un coinvolgimento al più marginale e rapido. Stante le condizioni pregresse di elevate temperature e soprattutto alti tassi di umidità, si sottolinea una moderata probabilità di temporali forti, con particolare riferimento ai settori prealpini.

I pericoli maggiori sono al momento identificati in grandine di medie/grosse dimensioni e forti raffiche di vento (anche oltre 90 km/h). Saranno possibili forti piogge, in particolare laddove sono attesi i temporali più forti (Lario e Prealpi occidentali, Orobie Bergamasche e Laghi e Prealpi orientali). L'ingresso del fronte perturbato

proporrà un generale rinforzo della ventilazione da Ovest/Nord-Ovest, maggiormente accentuata sulle Zone interessate da temporali.