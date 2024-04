Il maltempo è in agguato: allerta per temporali e vento forte

È durato due giorni l'accenno di estate. L'arrvo di una perturbazione porterà a breve pioggia e maltempo, in particolare nella giornata di mercoledì. Le temperature massime sono scese in linea con i valori del periodo.

Dalla sala operativa regionale di protezione civile sono state diramate due allerte di colore giallo (criticità ordinaria): per temporali dalle ore 14 di oggi, 9 aprile, fino alle 00.00 del giorno 11 aprile; per vento forte dalle 00.00 del 10 aprile fino alle 00.00 dell'11 aprile.

La sintesi meteo

Per la giornata di oggi, 09/04, sulla Lombardia sono previste precipitazioni, inizialmente confinate al Nord-Ovest, nel primo pomeriggio in estensione a rilievi centro-occidentali e pianura occidentale e, entro il tardo pomeriggio-sera, a tutta la regione. Inizialmente le precipitazioni saranno di intensità debole (localmente moderate sui rilievi), tendenti a moderate nel pomeriggio. In serata irregolari ulteriori intensificazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni convettivi saranno più probabili sul Nord-Ovest, Prealpi Centrali ed Alta Pianura in tarda serata, prevalentemente di moderata intensità ma con isolate intensificazioni sui rilievi. Attesi venti inizialmente da deboli a moderati variabili, tendenti a rinforzare in serata su Nord-Ovest ed Alta Pianura Occidentale, con raffiche più forti su Valchiavenna. Quota neve oltre 2.000 metri, localmente in abbassamento a 1.600-1.800 metri in serata.

Per tutta la giornata di domani, 10/04, previsto tempo perturbato su tutta la regione, dal pomeriggio prevalentemente su pianura, Appennino e Prealpi Centro-Orientali. Nella notte precipitazioni di intensità da moderata a localmente forte, in particolare su Nord-Ovest, Alta Pianura e Prealpi Centro-Orientali, anche a carattere di temporale. Dalla mattina si segnala la persistenza di precipitazioni a carattere convettivo ma con minor probabilità di fulminazioni. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno di intensità moderata o localmente forti su Prealpi Centro-Orientali e Pianura Orientale, altrove deboli o solo localmente moderata.Nella notte limite delle nevicate temporaneamente a 1.300-1.600 metri, dal mattino in risalita oltre 1.800-2.000 metri.

Attesi venti da moderati a forti settentrionali, con primi rinforzi nella notte su Nord-Ovest ed Alta Pianura Occidentale e parzialmente sul Garda; dal mattino in generale estensione su tutta la regione. Nel pomeriggio i venti insisteranno prevalentemente su Prealpi Orientali e pianura orientale, irregolari rinforzi residui nel pomeriggio sui settori occidentali al confine con il Piemonte. Ventilazione in generale attenuazione in serata.