Non solo neve e freddo: sul Lecchese soffia anche l'allerta vento forte

Non solo nevischio e freddo: sul Lecchese vige anche un'allerta meteo per vento forte diramata dalla centrale operativa di Protezione civile della Lombardia.

Il bollettino, di colore giallo (criticità ordinaria) è entrato in vigore a mezzanotte e sarà valido fino alle 00.00 di venerdì 20 gennaio 2023. Un miglioramento dal punto di vista meteorologico è atteso nel pomeriggio di oggi, giovedì 19.

La sintesi meteo

Dalle prime ore di giovedì 19/01 attese deboli precipitazioni sulla Pianura, Appennino e Prealpi con limite neve tra i 300-600 metri. Prevista ventilazione settentrionale in rinforzo sui settori Alpini e Prealpini, in particolare su Val Chiavenna, Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, e Lario e Prealpi Occidentali. Sono previste raffiche massime fino a 80 km/h in quota.

Si segnala possibile interessamento anche dei fondivalle e delle pianure occidentali, con fenomeni che potranno assumere anche carattere di Foehn. Attenuazione prevista in serata, ma persistente ancora in quota.