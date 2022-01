Il Lecchese nella morsa del gelo: ecco i comuni più freddi

Anche il Lecchese nella morsa del gelo. Sono finora i giorni più freddi dell'inverno, dopo una settimana, la scorsa, in cui le temperature avevano raggiunto livelli anomali per la stagione.

In diverse zone del territorio nella notte scorsa sono stati toccati livelli ampiamente sotto lo zero. In base ai dati registrati dalle centraline associate al Centro Meteo Lombardo, il picco più basso si è verificato a Taceno con -6.8° C, seguito da Cortenuova di Monticello con -5.3 e Casere a Cremeno con -3.8. In quota si sono registrate temperature sensibilmente più alte rispetto a collina e media montagna. Nel capoluogo colonnina sopra lo zero tranne a Germanedo. Clima notturno più mite sul lago.

Di seguito, in ordine alfabetico, l'elenco dei Comuni in cui le centraline meteo hanno rilevato le temperature più fredde.

I comuni più freddi

Barzago -3° C alle 6.26

Barzio -3.5° C alle 6.34

Bonzeno di Bellano -1.8 alle 7.39

Cernusco -1.7° C alle 7.45

Cortenuova di Monticello Brianza -5.3° C alle 7.23

Erve -1.2° C alle 3.36

Lecco Germanedo -1.6° C alle 7.33

Maggio di Cremeno -2.9° C alle 3.11

Maggio di Cremeno loc. Casere -3.8° C alle 3.58

Cornizzolo Rifugio Sec -0.1° C alle 6.32

Osnago -1.4° C alle 8.15

Piani di Bobbio - Orscellera -1.4° C alle 7.31

Piani Resinelli -0.2 alle 5.11

Rovagnate fraz. Albareda -1.6° C alle 7.32

Santa Maria Hoè -0.4° C alle 7.14

Taceno -6.8° C alle 7.33

Valmadrera -0.2° C alle 0.40

Valvarrone loc. Vestreno -0.8° C alle 8.32