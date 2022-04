Maltempo si e pure forte: su Lecco si abbatte la grandine

Tuoni, fulmini e saette. Il maltempo era stato ampiamente preannunciato, ma che si arrivasse a una copiosa grandinata forse era difficile aspettarselo, visto che siamo appena entrati in un periodo, quello primaverile, generalmente non caratterizzato da questo tipo di violenti fenomeni meteorologici, "saliti" dalla Brianza verso il lago, passando sopra la città capoluogo intorno alle 19. Nella prima serata di venerdì 1 aprile tanti lecchesi si sono visti recapitare un discreto pesce d'aprile sulla loro testa e in tanti sono stati costretti a trovare riparo nei vari parcheggi coperti dei supermercati per scampare all'ondata di maltempo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 12 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 902 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 905 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)