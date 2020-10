Maltempo, pioggia e vento nella notte: pompieri al lavoro su tutto il territorio, registrati due ribaltamenti

Nel corso della notte che ha legato venerdì 2 e sabato 3 ottobre l'attesa e annunciata ondata di maltempo si è abbattuta sul Lecchese. Sul territorio sono state chiamate a intervenire varie squadre del del comando provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato decine di interventi per taglio piante, permettendo agli automobilisti e agli autotrasportatori di circolare liberamente, soccorso persone e incidenti stradali. Circa ottanta millimetri di pioggia sono caduti sul territorio tra la giornata di venerdì e le prime ore di sabato.

Due ribaltamenti nella notte

A Calolziocorte, in corso Dante Alighieri, due giovani di ventuno e ventidue anni hanno letteralmene abbattuto l'arredo urbano installato sulla rotonda posta all'intersezione con via Giuseppe Mazzini; entrambi sono stati portatati all'ospedale "Manzoni" in codice giallo. Poco prima, intorno all'1.20, una giovane di ventitrè anni si è rovesciata con la sua autovettura all'altezza dell'uscita che collega la Strada Statale 36 al Centro Commerciale "La Meridiana" di Lecco; anche in questo caso il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo.

«Gli interventi di soccorso tecnico urgente sono tuttora in corso», spiegano i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

Scoperchiata la scuola di Laorca

Come dimostrato dalla foto di Fabrizio Martinelli, la scuola "Pio XI" di Laorca, rione di Lecco, è stata letteralmente scoperchiata dalla forza delle perturbazion.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery