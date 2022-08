Meteo: ancora pioggia nella notte, ma non è finita. Poi torna il sole

È un agosto da 24 millimetri (abbondanti) di pioggia quello che stiamo vivendo. Precipitazioni frequenti - sette giorni su diciassette -, ma spesso scarse sulla città capoluogo, eccezion fatta per la punta di domenica 7 (12.2 mm, dati MeteoLecco.it), mentre la Valsassina è stata ben più colpita un po' come da tradizione. Anche nel corso della notte appena passata dei brevi rovesci si sono abbattuti sul nostro territorio.

Piogge che stanno mantenendo il livello dell'idrometria a -35 centimetri, a distanza siderale dai valori medi del periodo. Piogge che sono attese nuovamente nel corso del prossimi giorni sul nostro territorio.

Lecco, le previsioni del tempo

Secondo il bollettino del Centro Meteorologico Lombardo, “dopo alcuni mesi di completa latitanza alle medie latitudini della corrente a getto oceanica, quest'ultima torna a condizionare il tempo sulla nostra regione per i prossimi giorni con l'approfondimento di una saccatura atlantica verso la penisola iberica, determinerà un richiamo di aria calda ma molto umida, seguita in rapida successione da correnti relativamente più fresche, ma altrettanto umide sul Nord Italia, causando tempo instabile e a tratti perturbato (tra il 17 e il 19). Temperature in linea o di poco al di sopra dei valori medi climatologici 1981-2010 della seconda decade di agosto”.

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 17 agosto al mattino sono previste generali condizioni di cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso in pianura con addensamenti piu consistenti lungo i rilievi Alpini dove non si escludono ancora locali rovesci o temporali specie sui settori piu occidentali; dal pomeriggio aumento della nuvolosità dai settori occidentali e in serata possibili rovesci e temporali su Milanese, Varesotto, Comasco e Valtellina.

Giovedì 18 agosto è previsto cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con rovesci e temporali diffusi su gran parte della regione che potranno anche assumere carattere di forte intensità sui settori orientali di pianura di basso Cremonese e Mantovano, Gardesano e valle Camonica. Parziali e temporanee schiarite potranno manifestarsi nel corso della parte centrale della giornata sui settori di pianura.

Venerdì 19 agosto, infine, cielo nuvoloso al mattino con residui fenomeni sparsi possibili su tutta la regione ma con tendenza a miglioramento e passaggio a cielo poco nuvoloso nel corso della giornata.

Da sabato 20 agosto dovrebbe registrarsi una fase di bel tempo, con sole e temperature massime nuovamente a ridosso dei trenta gradi.