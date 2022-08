Meteo, ecco l'assaggio d'autunno: il caldo lascia spazio a pioggia e calo termico

La coda della torrida estate 2022 lascia spazio al primo assaggio d'autunno. Il temporale arrivato nelle ore a cavallo tra domenica 28 e lunedì 29 agosto, infatti, non è stato che il primo di una settimana che sarà caratterizzata da una certa instabilità. Correnti più umide porteranno un peggioramento delle condizioni meteo a partire da martedì pomeriggio-sera e per i giorni successivi.

“Teniamo a precisare che si tratterà di fenomeni sparsi, localizzati, a tratti intensi, più probabili e organizzati sulle aree alpine e settentrionali - riferisce il meteorologo di 3BMeteo.com Federico Brescia -. In pianura saranno soprattutto la sera di martedì, la notte di giovedì e di nuovo la sera di venerdì i momenti in cui si potranno osservare maggiori temporali. Attenzione a possibili colpi di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni. Parlando quindi di instabilità sparsa si intende anche che non mancheranno assolutamente delle lunghe pause asciutte con momenti di cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Un clima molto inglese per riassumere, se escludiamo l’aspetto termico. Temperature che caleranno di un paio di gradi, massime che da metà settimana non supereranno i 26-28°C. Ventilazione debole”.

Il meteo a Lecco e in Lombardia

Per quanto riguarda le previsioni relative al territorio lecchese, il martedì il tempo sarà inizialmente stabile, ma dal pomeriggio-sera si affacceranno i primi temporali, che a tratti e in modo molto sparso terranno compagnia anche per il resto della settimana, weekend compreso. Fenomeni più probabili la sera di martedì (anche forti), la notte di giovedì e tra venerdì e domenica. Temperature in calo da giovedì, massime che nella seconda parte della settimana non supereranno i 25°C.

Meteo Milano: martedì tempo inizialmente stabile ma dal pomeriggio-sera arrivano i primi temporali che a tratti e in modo molto sparso terranno compagnia anche per il resto della settimana, compreso il weekend. Fenomeni più probabili la sera di martedì, la notte di giovedì e tra venerdì e domenica. Temperature in calo da giovedì con le massime comprese tra 24 e 27°C e le minime tra 17 e 19°C.

Meteo Brescia: martedì tempo stabile durante il giorno ma con molte nubi, in attesa dei primi temporali dalla notte. Temporali che a tratti e in modo molto sparso terranno compagnia anche per il resto della settimana, compreso il weekend. Fenomeni più probabili la notte di mercoledì, la mattina di giovedì e tra venerdì e domenica. Temperature in calo da giovedì con le massime comprese tra 24 e 27°C e le minime tra 17 e 19°C.

Meteo Monza: martedì tempo inizialmente stabile ma dal pomeriggio-sera arrivano i primi temporali che a tratti e in modo molto sparso terranno compagnia anche per il resto della settimana, compreso il weekend. Fenomeni più probabili la sera di martedì, la notte di giovedì e tra venerdì e domenica. Temperature in calo da giovedì con le massime comprese tra 24 e 27°C e le minime tra 17 e 19°C.

Meteo Como: martedì tempo inizialmente stabile ma dal pomeriggio-sera arrivano i primi temporali che a tratti e in modo molto sparso terranno compagnia anche per il resto della settimana, compreso il weekend. Fenomeni più probabili la sera di martedì (anche forti), la notte di giovedì e tra venerdì e domenica. Temperature in calo da giovedì, massime che nella seconda parte della settimana non supereranno i 25°C.

Meteo Sondrio: settimana spesso instabile con ripetuti episodi di pioggia e temporali, anche nel weekend. Cielo nel complesso nuvoloso anche durante le pause asciutte. Temperature in calo, massime sotto i 26-27°C da metà settimana.