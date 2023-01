Il gelo invernale avvolge il Lecchese: ecco le località più fredde

La neve è arrivata solo in altura, ma il freddo gelido si sta facendo sentire sul Lecchese. Nella giornata di mercoledì 18 gennaio le minime sono scese sotto lo zero in diverse località della nostra provincia. A Maggio la temperatura ha raggiunto i -5, sul Cornizzolo - 2,8, ma il picco più basso è stato registrato a Orscellera (Piani di Bobbio) con -7,2.

L'evoluzione meteo

Nelle prime ore di giovedì 19 gennaio le nubi continueranno ad avvolgere le zone pianeggianti, con possibilità di nevischio a quote basse. Nel pomeriggio, però, sono previste aperture e schiarite. Le temperature sono in ulteriore diminuzione, in particolare le minime.

Le minime del 18 gennaio 2023

(Dati Centro meteo lombardo)