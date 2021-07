Bombe d'acqua e grandine sul Lario, i meteorologi spiegano i motivi del meteo ballerino

Quello che stiamo vivendo è un mese di luglio abbastanza ballerino, contraddistinto da dei rovesci di forte intensità che si sono abbattuti violentemente sul il nostro territorio soprattutto nel corso degli ultimi giorni. La colpa è di una situazione bloccata da oltre un mese, per la quale il nord Italia si trova in zona di scontro tra aria calda africana e infiltrazioni fresche atlantiche.

Pioggia e grandine: cosa sta succedendo

“Tutta colpa di una situazione bloccata ormai da fine giugno, fatta eccezione per una breve parentesi la scorsa settimana, che vede l’anticiclone africano disteso al centrosu, dove il clima si mantiene molto caldo, opprimente e afoso, con elevato disagio fisico, mentre il nord rimane ai margini dell’alta pressione. La spiegazione è del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “Proprio le regioni settentrionali risultano così essere terra di scontro tra il caldo africano, carburante per i forti temporali, e le infiltrazioni d’aria più fresca e instabile di origine atlantica, pilotate da vortici in azione sul Centronord Europa. Un mix in alcuni casi esplosivo che genera fenomeni locali ma talora violenti, a carattere di nubifragio, con grandine anche di dimensioni eccezionali, raffiche di vento e in alcuni casi tornado”.

“Le supercelle temporalesche interessano soprattutto la Valpadana, enorme serbatoio di aria calda e umida, che favorisce le grandinate di grosse dimensioni, come accaduto frequentemente tra Emilia, pianura lombardo-veneta e piemontese - prosegue Ferrara -. Nel frattempo Alpi e Prealpi rimangono bersaglio di piogge spesso molto abbondanti: emblematico il caso del lago di Como, dove attualmente è in corso un dissesto idrogeologico, causato da piogge eccezionali con accumuli di 300mm in tre giorni, vale a dire tre volte la pioggia attesa in tutto il mese di luglio”.

“Questo setup meteorologico andrà avanti anche nei prossimi giorni. Dopo una breve tregua giovedì e venerdì, nel prossimo weekend infatti sono attesi ulteriori forti temporali, mentre al centrosud continuerà a fare molto caldo. Questa situazione si potrebbe protrarre anche nella prima decade di agosto, pur con delle modulazioni”, conclude il meteorologo di 3bmeteo.com.