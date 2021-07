Caldo e temporali: in provincia di Lecco arriva un fine settimana in stile estivo

Un po' di sole, un po' di caldo, un po' di afa, un po' di pioggia che si porterà via le ultime ore del fine settimana. Saranno giornate nello stile estivo tipicamente lecchese, quelle comprese tra oggi, venerdì 23 luglio, e domenica: come confermato da 3bMeteo.com e dal Centro Meteo Lombardo, infatti, la giornata odierna sarà poco nuvolosa e ci porterà a toccare i trentuno gradi (32.6° percepiti), un po' come sabato (33° percepiti); domenica 25, invece, sono attesi rovesci a metà mattinata, leggeri, e nella seconda parte del pomeriggio, più violenti.

Le previsioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI SINOTTICA

Proseguono condizioni anticicloniche sulla nostra regione, favorevoli a tempo per lo più stabile, con temperature in linea o leggermente al di sopra dei valori medi del periodo, almeno fino a venerdì.

Nel fine settimana graduale cedimento del campo di alta pressione per l'approssimarsi di una saccatura atlantica con temporali frequenti dapprima sui rilievi a partire da sabato e successivamente anche sulle pianure.

Venerdì 23 luglio 2021

Tempo Previsto: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, modesta attività cumuliforme lungo i rilievo nel corso del pomeriggio ma senza fenomeni.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve ulteriore aumento comprese tra 20°C e 23° con valori superiori nei grandi centri urbani, massime stazionarie comprese tra 30°C e 33°C

Venti: In pianura deboli orientali, deboli nord-occidentali sui rilievi.

Sabato 24 luglio 2021

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, dal tardo mattino graduale aumento della nuvolosità sui settori Alpi e Prealpini con possibilità di rovesci o brevi temporali; nel pomeriggio/sera possibile estensione dei fenomeni alle aree pedemontane e di alta pianura adiacenti a partire dai settori occidentali.

Temperature: Minime stazionarie, massime in diminuzione.

Venti: deboli orientali in pianura, deboli occidentali sui rilievi.

Domenica 25 luglio 2021

Tempo Previsto: Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi con possibilità di brevi rovesci o temporali, nuvolosità irregolare invece in pianura alternata ad ampi spazi di cielo sereno; dal pomeriggio peggiora anche in pianura con rovesci e temporali in estensione a tutta la regione a partire da Ovest.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, massime in diminuzione.

Venti: Deboli variabili in pianura, deboli meridionali sui rilievi con rinforzi durante i fenomeni temporaleschi.