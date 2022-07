Il gran caldo molla la presa? Arriva l'agognata pioggia

Il gran caldo molla (un po') la presa. Anche a Lecco, come nel resto della Lombardia, torna la pioggia che manca dal 4 luglio, con l'emergenza idrica che si sta facendo sentire da settimane. La settimana appena iniziata sarà a tratti instabile, con qualche temporale e le alte temperature in smorzamento. L’anticiclone africano, secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo, sembra dare i primi segnali di cedimento dopo un lungo periodo, con temperature diffusamente oltre la media e molta afa. Nel frattempo anche la Protezione civile di Regione Lombardia ha diffuso un'allerta meteo di colore giallo, di criticità ordinaria.

La nuova settimana sarà diversa da quella passata grazie a correnti più fresche che porteranno una fase decisamente più instabile su diverse aree della regione, in particolare su Alpi e Prealpi dove i temporali saranno più organizzati e intensi. Non mancheranno episodi temporaleschi anche sulle pianure. Rovesci e temporali anche forti con grandinate e colpi di vento sono attesi soprattutto nella notte di martedì e in modo sparso nella giornata di mercoledì.

Si parla d'instabilità e non di diffuso maltempo, pertanto non mancheranno importanti schiarite con lunghi periodi di tempo soleggiato tra un rovescio e l’altro. Questa fase più dinamica riporterà le temperature su valori accettabili, le massime saranno comprese tra 30 e 33°C e le minime tra 20 e 24°C, ma non servirà a colmare il deficit idrico attualmente presente, sebbene possa essere comunque d’aiuto. Nel fine settimana il tempo vedrà un generale miglioramento, ma è solo una tendenza per il momento.

Le previsioni in Lombardia: torna la pioggia

Meteo Lecco: settimana in compagnia di un po’ di variabilità con qualche possibile temporale tra martedì e mercoledì, più probabile sui rilievi. Ci sarà sempre lo spazio per ampie schiarite. Temperature in calo, massime tra 31 e 34°C, minime tra 20 e 23°C. Fine settimana tendenzialmente più stabile e soleggiato.

Meteo Milano: settimana in compagnia di un po’ di variabilità con qualche possibile temporale tra martedì e mercoledì. Ci sarà sempre lo spazio per ampie schiarite. Temperature in calo, massime tra 31 e 34°C, minime tra 20 e 23°C. Fine settimana tendenzialmente più stabile e soleggiato.

Meteo Brescia: settimana in compagnia di un po’ di variabilità con qualche possibile temporale tra martedì e mercoledì. Ci sarà sempre lo spazio per ampie schiarite. Temperature in calo, massime tra 31 e 34°C, minime tra 20 e 23°C. Fine settimana tendenzialmente più stabile e soleggiato.

Meteo Monza: settimana in compagnia di un po’ di variabilità con qualche possibile temporale tra martedì e mercoledì. Ci sarà sempre lo spazio per ampie schiarite. Temperature in calo, massime tra 31 e 34°C, minime tra 20 e 23°C. Fine settimana tendenzialmente più stabile e soleggiato.

Meteo Como: settimana in compagnia di un po’ di variabilità con qualche possibile temporale tra martedì e mercoledì, più probabile sui rilievi. Ci sarà sempre lo spazio per ampie schiarite. Temperature in calo, massime tra 31 e 34°C, minime tra 20 e 23°C. Fine settimana tendenzialmente più stabile e soleggiato.

Meteo Sondrio: settimana a tratti instabile. Attesi temporali a tratti intensi, non si escludono grandinate, specie tra martedì e mercoledì. Calo termico, temperature massime attorno ai 30°C e minime fino a 16-17°C.