Meteo: inizio settimana variabile, possibili rovesci sul Lecchese

Inizio settimana sereno a Lecco con sole e temperature gradevoli, ma nei prossimi giorni il transito di correnti più fresche (prima da nordest e poi da Ovest) porterà nuvolosità e possibilità di rovesci sulle Prealpi lecchesi. Le temperature si manterranno in linea con i valori stagionali.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Ampie schiarite in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.904 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampie schiarite, sono previsti 1.9 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.135 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.