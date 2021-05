Meteo: torna l'anticiclone africano, weekend di bel tempo sul Lecchese

Che tempo farà nel weekend? Con l'istituzione della zona gialla in Lombardia la domanda è tornata a essere particolarmente importante per molti.

Il clima anche nel Lecchese, nei prossimi due giorni, andrà incontro a un miglioramento grazie al ritorno dell'anticiclone africano che garantirà sole e stabilità almeno sino a lunedì, quando correnti più fredde da Ovest porteranno di nuovo maltempo e rovesci. Le temperature, da oggi, sono in aumento su valori primaverili.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.128 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 3.392 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.