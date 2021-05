Meteo: perturbazione in arrivo, settimana di maltempo sul Lecchese

Vasta area depressionaria in avvicinamento all'Europa: per i prossimi giorni previste piogge abbondanti e rovesci di carattere temporalesco. In calo le massime

Settimana all'insegna della pioggia sul Lecchese. In queste ore si assiste infatti a un graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cielo coperto con possibilità, nei prossimi giorni, di rovesci di natura temporalesca. Ciò a causa del transito di una vasta area depressionaria proveniente da Occidente che porta con sé correnti più umide. Le temperature massime caleranno intorno ai 15-16° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 66.4 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 2.448 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 1.4 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.337 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.