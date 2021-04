Meteo. Inizio settimana all'insegna di pioggia e rovesci

Anche la settimana inizia con il maltempo che ha segnato il weekend appena concluso. Nel Lecchese i prossimi giorni saranno contraddistinti da cielo molto nuvoloso con pioggia e rovesci di carattere temporalesco. Le temperature, ancora fredde per la stagione, sono destinate a salire nelle prossime ore.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2.1 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.577 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledìi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 1.5 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.393 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.