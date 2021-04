Meteo. Sul Lecchese torna l'instabilità: annuvolamenti e possibili rovesci

La primavera non vuole ancora cominciare a farsi sentire. Anche la nuova settimana scatterà nel segno di nuvolosità diffusa e temperature ancora frizzanti specie al mattino, a causa del persistere di correnti fredde provenienti dai quadranti nord-orientali. Già oggi, lunedì, non sono esclusi rovesci, in particolare nelle ore centrali della giornata. Il clima si scalderà con l'avvicinarsi al weekend.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.803 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 1.9 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.714 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.