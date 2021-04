Meteo. Sul Lecchese si prospetta una settimana di pioggia e maltempo

Una condizione di nuvolosità continua porterà precipitazioni e rovesci alternati a deboli schiarite. Le temperature sono in flessione, massime sotto i 20° C

Settimana all'insegna del maltempo e della pioggia. Non sarà fortunata la riapertura di bar e ristoranti all'aperto: sul Lecchese è in atto un peggioramento che porterà pioggia su Prealpi e pianura, e che dovrebbe durare per l'intera settimana. Le temperature, dopo i rialzi dei giorni scorsi, sono in calo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 4.7 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 1.970 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoeldì nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.113 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.