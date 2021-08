Il meteo concede una breve tregua, ma da martedì tornano i temporali

Il tempo concede una giornata di tregua, quella di lunedì 2 agosto, ma è pronto a riprendere ciò che aveva interrotto nel pomeriggio di domenica: temporali, anche di forte intensità, con precipitazioni intense, sono infatti previsti nelle prossime ore sul Lecchese, a partire da martedì. Le temperature massime subiranno un ulteriore calo, portandosi decisamente sotto la media del periodo estivo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 18 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.146 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoeldì cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata ampie schiarite, sono previsti 42 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.251 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.