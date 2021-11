Previsioni a Lecco: il sole è di passaggio, da mercoledì nuovo peggioramento

Una giornata di bel tempo, martedì 2 novembre, ma da mercoledì tornano pioggia e arriva il primo vero anticipo d'inverno, con temperature massime in sensibile calo nell'ordine di 4-5° C. L'instabilità durerà sino al prossimo weekend compreso.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 46 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.765 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 15 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.706 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)