Previsioni: inizio settimana perturbato, miglioramento da mercoledì sera

Prosegue il brutto tempo sul Lecchese. Anche lunedì offrirà una giornata perturbata con rovesci diffusi nel territorio e possibili temporali, con un flusso di pioggia stimato in 69 mm. Peggioramento in serata. Il fronte freddo insisterà anche martedì e porterà un abbassamento delle temperature. Un miglioramento, netto, è atteso solo tra mercoledì e giovedì.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 35 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 2.844 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

Mercoledì a Lecco cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 11 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.363 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)