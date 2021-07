Meteo, previsioni: temperature in rialzo, tornano il sole e l'afa

Dopo la pioggia dei giorni scorsi, inizio settimana gradevole sul Lecchese dal punto di vista meteorologico, con giornate soleggiate ovunque e clima gradevole. Le temperature tuttavia sono segnalate in risalita già da martedì, con il ritorno di un clima estivo più afoso.

Le previsioni per martedì

A Lecco domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 4.382 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32° C, la minima di 23° C, lo zero termico si attesterà a 4.291 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.