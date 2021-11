Previsioni: nel weekend lecchese splende il sole d'autunno

Un campo di alta pressione atmosferica regala bel tempo sul Lecchese. Sia il weekend sia l'inizio della prossima settimana saranno contrassegnati dalla stabilità: sole con qualche nuvola e temperature ancora gradevoli per la stagione.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.982 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 3.067 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)