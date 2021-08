Meteo Lecco: venerdì splende il sole, ma da sabato tornano i temporali

La giornata di venerdì sarà caratterizzata dall'alta pressione che garantirà cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature gradevoli intorno ai 25-26 gradi. Da sabato tornerà l'afa e anche il meteo Lecchese sarà nuovamente caratterizzato da fenonemi temporaleschi, localmente di forte intensità, che perdureranno per l'intero weekend.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 8 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.914 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 17 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.775 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.