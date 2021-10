In esaurimento l'ondata di maltempo sul Lecchese, previste ampie schiarite

L'ondata di maltempo è ormai alle spalle. Le forti precipitazioni che hanno colpito il nostro territorio tra il weekend e l'inizio della settimana sono infatti in esaurimento nelle prossime ore; già dal primo pomeriggio di mercoledì è atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche che porterà cielo sereno e sole fra giovedì e venerdì. Le temperature sono destinate a risalire da giovedì sino all'approssimarsi del weekend, quando un flusso di correnti più umide porterà ancora annuvolamenti e calo termico.

L'evoluzione nelle prossime ore

La perturbazione evolve verso levante favorendo un generale miglioramento in Lombardia a partire da Ovest dopo nuovi rovesci tra notte e mattina. Entro il pomeriggio tendenza a schiarite sui settori occidentali, residua instabilità fino a sera su quelli orientali. Ingresso di aria più fredda a tutte le quote con conseguente calo delle temperature, specie in montagna. Venti in rotazione da Nord con rinforzi di tramontana o favonio su Alpi e pianure occidentali.