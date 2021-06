Meteo su Lecco: inizio settimana ancora all'insegna dei temporali

Prosegue sul nostro territorio l'instabilità che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Anche l'inizio settimana vedrà alternanza di nubi sparsi a schiarite e temporali pomeridiani. Le temperature massime saliranno nei prossimi giorni, fino a sfiorare i 30° C.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 3.3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.271 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 1.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 3.367 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.