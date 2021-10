Previsioni: fine settimana con nuvole e temperature autunnali

Venerdì giornata in prevalenza soleggiata, da sabato aumento della nuvolosità e calo termico: massime intorno ai 15° C

Dopo il maltempo che ha caratterizzato gran parte della settimana, il weekend si annuncia quanto meno variabile. Un campo di pressioni medio-alte favorisce, venerdì, una giornata stabile e in prevalenza soleggiata. Qualche annuvolamento sui settori orientali e meridionali della regione. Clima nella norma del periodo, fresco al primo mattino, massime gradevoli intorno ai 20 gradi. Da sabato, però, la nuvolosità sarà in aumento e il calo termico sensibile, anche nell'ordine di 4-5 gradi.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.442 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 3.068 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)