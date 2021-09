Previsioni: nuvole e schiarite sul Lecchese, ma il clima è ancora estivo

Il clima sul Lecchese continua a vestire l'abito estivo. Nonostante qualche annuvolamento a caratterizzare soprattutto la giornata di sabato, nel weekend assisteremo a giornate tipiche dell'estate, con temperature ancora attorno ai 30° C e afa pomeridiana che si intensificherà a inizio della prossima settimana.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.411 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 18° C, lo zero termico si attesterà a 3.393 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.