Settimana all'insegna del bel tempo, ma è un autunno freddo

La giornata di oggi, lunedì, sarà all'insegna del sole e del bel tempo, seppure con temperature decisamente frizzanti al mattino. La condizione di clima sereno durerà tutta settimana, così come di fresco sotto media stagionale.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.455 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Correnti molto fresche settentrionali interessano il Nord Italia. In Lombardia tempo generalmente stabile e asciutto eccetto per maggiori addensamento sulle Alpi retiche di confine dove non si escludono deboli nevicate. Clima piuttosto fresco.

(in collaborazione con 3B Meteo)