Meteo sul Lecchese: comincia una settimana all'insegna dei temporali

L'alta pressione molla il colpo. Settimana di temporali, anche di forte intensità, in arrivo sul Lecchese. Nei prossimi giorni il sole si alternerà ad annuvolamenti e rovesci improvvisi. Le temperature sono destinate ad abbassarsi (massime intorno ai 21-23° C) ma dal fine settimana risaliranno, con una nuova allerta afa.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 72 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.376 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Rasserenamenti in serata, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 16° C, lo zero termico si attesterà a 2.889 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.