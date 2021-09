Previsioni su Lecco: bel tempo in esaurimento, da metà settimana nuvole e rovesci

Ultimi giorni di stabilità meteorologica e caldo, prima di una settimana all'insegan del maltempo. Proseguono su tutta la Lombardia condizioni di alta pressione che garantiscono cieli sereni e temperature massime ancora sui 28-30° C. Da mercoledì, però, l'avanzare di correnti più umide provenienti da Sud-Ovest porterà un cambiamento, con nuvole, precipitazioni e un sensibile calo termico.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25° C, la minima di 22° C, lo zero termico si attesterà a 3.743 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarite, sono previsti 9 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22° C, la minima di 20° C, lo zero termico si attesterà a 3.551 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.