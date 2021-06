Meteo, previsioni: nel Lecchese settimana all'insegna di sole e poche nuvole

L'anticiclone continua a garantire condizioni stabili e soleggiate su tutta Lombardia, ma nei prossimi giorni non sono esclusi temporali. Temperature massime in lieve calo

Settimana all'insegna della variabilità sul Lecchese. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni stabili e soleggiate sulla Lombardia. Nei prossimi giorni, tuttavia, l'arrivo di correnti più umide favorirà annuvolamenti e fenomeni temporaleschi. Le temperature massime sono in lieve calo rispetto ai valori alti della scorsa settimana.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 4.248 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29° C, la minima di 23° C, lo zero termico si attesterà a 4.056 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.