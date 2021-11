La settimana inizia sotto la pioggia, ma da martedì torna a splendere il sole

Ultime precipitazioni in via di esaurimento lunedì, poi sul Lecchese torna il sereno. La giornata del 15 novembre sarà molto nuvolosa, con venti sostenuti. Da martedì progressivo miglioramento con il ritorno dell'alta pressione che riporterà il sole (e qualche nuvola). Le temperature resteranno immutate almeno sino al weekend: clima non freddo ma un po' umido.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2.367 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.410 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)